نواب يطالبون رئيس الجمهورية بالعدول عن استقالته

2019/12/26 | 19:16 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]طالب عدد من النواب ،اليوم الخميس، رئيس الجمهورية، برهم صالح، بالعدول عن استقالته.

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