السيد الحكيم: عدم توفر الصفات المطلوبة برئيس الوزراء الجديد يجعل مهمته عسيرة

2019/12/26 | 19:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حدد رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، صفات رئيس وزراء الحكومة المقبلة.

وشدد السيد الحكيم في تغريدة على ضرورة أن تتوفر فيه صفات، الاستقلالية، النزاهة، الولاء للعراق، غير جدلي، لم يرتكب جرما بحق الشعب، يحظى بالمقبولية والشعبية، الى جانب امتلاكه برنامجا حكوميا واعدا.

وأضاف، أن عدم توفر هذه الصفات في شخص رئيس الحكومة الانتقالية المقبلة سيجعل مهمته عسيرة ولا يلبي تطلعات الشعب وطموحاته، ويبقى البلد في دوامة الخلافات والمهاترات.

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