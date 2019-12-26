الحكمة: نثمن موقف الرئيس صالح وندعوه للبقاء بالمنصب للحرص على عدم خرق الدستور

2019/12/26 | 19:17 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثمنت كتلة الحكمة النيابية، موقف رئيس الجمهورية برهم صالح، من اختيار مرشح غير جدلي يحظى بقبول لدى الشعب.وأشار النائب عن تيار الحكمة خالد الجشعمي في مؤتمر صحفي لأعضاء بالكتلة، […]

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