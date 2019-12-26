2019/12/26 | 19:23 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثائق .. رئيس الجمهورية يعتذر عن ترشيح اسعد العيداني ومستعد لتقديم استقالته للبرلمان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع تسريبات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/26 | 19:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع تسريبات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق .. رئيس الجمهورية يعتذر عن ترشيح اسعد العيداني ومستعد لتقديم استقالته للبرلمان) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثائق .. رئيس الجمهورية يعتذر عن ترشيح اسعد العيداني ومستعد لتقديم استقالته للبرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).