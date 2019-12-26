المفتي يبت بتعيينات التربية بالمحافظات من بينها المحاضرين “وثائق”

2019/12/26 | 19:23 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر ممثل الحكومة الاتحادية في مجلس النواب طورهان المفتي يوم الخميس بيانا اوضح فيه اطلاق درجات وظيفية شاغرة على ملاك وزارة التربية وتعيين المحاضرين.

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