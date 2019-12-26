كيف تعاملت المرجعية مع المظاهرات من 1/10والى 20/12

2019/12/26 | 19:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سامي جواد كاظم

الوضع العام في العراق كان محل اهتمام ونصح وتنبيه وتحذير من المرجعية العليا في النجف منذ سقوط الطاغية والى اليوم وتعامل بدقة وبحذر

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