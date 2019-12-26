تحذير.. كريم تبييض البشرة يقود امرأة الى المستشفى!!

2019/12/26 | 19:24 - المصدر: العهد نيوز

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تسبب كريم تبييض البشرة في ارتفاع تركيز الزئبق في جسم امرأة 500 مرة عن التركيز المسموح به صحيا، ما أدى إلى سوء حالتها

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