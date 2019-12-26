بيارق الخير: تقديم صالح للاستقالة هي رسالة واضحة الى قوى المحاصصة

2019/12/26 | 19:24 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد رئيس كتلة بيارق الخير البرلمانية النائب محمد الخالدي، اليوم الخميس، ان اعلان رئيس الجمهورية، برهم صالح استعداده لتقديم الاستقالة هي رسالة واضحة الى قوى المحاصصة بضرورة العودة الى الصواب.

وقال في بيان تلقته "الغد برس"، ان "اعلان رئيس الجمهورية السيد برهم صالح استعداده لتقديم الاستقالة هي رسالة واضحة الى قوى المحاصصة بضرورة العودة الى الصواب والجنوح لرأي الشارع ورغباته واختيار المرشح الذي تنطبق عليه المواصفات التي نادت بها الجماهير، مشددا على ان رئيس الجمهورية هو حامي الدستور وجميعنا نقف معه في الدفاع عن العملية السياسية والاصلاح بعيدا عن اي ضغوط جانبية".

واوضح اننا "نرفض استقالة رئيس الجمهورية او حتى التلويح بها، على اعتبار انه السد المنيع تجاه تمرير اجندات دعاة المحاصصة والتحزب"، مشددا على ان "جميع القوى الوطنية ترفض استقالة رئيس الجمهورية وتدعم جميع خياراته في تكليف شخصية وطنية تلبي مطالب الجماهير وتنسجم مع تطلعاتهم".

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