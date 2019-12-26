سائرون يثمن موقف رئيس الجمهورية ويصفه بـ الموقف الوطني

2019/12/26 | 19:24 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

ثمن تحالف سائرون، اليوم الخميس، الموقف الوطني والمسؤول لرئيس الجمهورية، برهم صالح، اتجاه الأزمة التي يمر بها العراق.

وقال التحالف في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "المواقف التي تغلب مصلحة العراق على المصالح الشخصية والفئوية وتهدف الى الاستقرار السياسي والاجتماعي لهي جديرة بالاحترام والتقدير"، مشددا على ان "يبقى العراق اهم من كل العناوين والمرشحين".

وأشاد بـ"الموقف الوطني والمسؤول لرئيس الجمهورية ازاء الأزمة التي يمر بها العراق بسبب تصاعد حمى التكالب على منصب رئيس مجلس الوزراء".

وأكد ان "موقف الكتلة كان ومايزال يقف بجانب الجماهير ومطاليبها الحقة، ويبقى الشعب هو الكتلة الاكبر ومصدر الشرعية لكافة السلطات"، مثدما الشكر لـ"رئيس الجمهورية على موقفه الوطني".

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