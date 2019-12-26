تجمع الـ 170 نائباً: نرفض استقالة رئيس الجمهورية ونشدد على الخيارات الوطنية بتسمية رئيس الوزراء

2019/12/26 | 19:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أكد تجمع الـ 170 نائباً الموقعين على مواصفات رئيس الوزراء المقبل، الخميس 26 كانون الاول 2019، ...





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