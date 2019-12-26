2019/12/26 | 20:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر الكاتب الروائي جمال حسين علي في منصة تويتر لوحة فنية مرفقة بعبارة: لا أمدح أيّ شخص لكونه قام بواجبه.لا أمدح أيّ شخص لكونه قام بواجبه.pic.twitter.com/dNDjOmeMZO — جمال حسين علي (@JamalhusA) December 26, 2019

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لا أمدح أيّ شخص.. جمال حسين علي) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لا أمدح أيّ شخص.. جمال حسين علي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).