في تنويه رسمي.. المرجعية “تحجم” عن الحديث في الشأن السياسي بخطبة الجمعة

2019/12/26 | 20:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر مسؤول، في مكتب المرجع الديني، علي السيستاني، في النجف، الخميس، بأن خطبة يوم غد الجمعة، لن تتطرق الى الشأن السياسي.وذكر المصدر، وفقا لما نقله الموقع الرسمي للمرجع السيستاني، انه “لن تكون للمرجعية الدينية في يوم غدٍ الجمعة خطبةٌ تتناول الشأن السياسي”.وهذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها تنويها رسميا من موقع […]

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