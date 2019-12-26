نائب: جميع الأسماء المتداولة لرئاسة الوزراء جس نبض ولن تمرر

2019/12/26 | 20:10 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي ، الخميس، أن تداول اسم محافظ البصرة اسعد العيداني لتولي منصب رئاسة الوزراء هو لجس النبض ولن يمرر، فيما أوضح أن شخصية رئيس […]

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