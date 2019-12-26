2019/12/26 | 20:13 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصل المدرب الشاب علي حسن احمد، على شهادة التدريب الاسيوية C التي تتيح له مزاولة العمل كمدرب بشكل رسمي.وقال والد المدرب لـ/ المعلومة / واطلعت عليه وكالة صدى، إن “نجلي علي حصل على شهادة التدريب الاسيوية فئة C من قبل الاتحاد اللبناني لكرة القدم”.وأوضح أن “هذه الشهادة ستتيح له مزاولة مهنة التدريب بشكل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مدرب عراقي يحصل على الشهادة الاسيوية “ C “ وكالة صدى الاعلام للانباء.

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