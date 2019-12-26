وزارة الصناعة: توقيع عقد لإنشاء مدينة للبتروكيمياويات في البصرة تغطي حاجة العراق

2019/12/26 | 20:13 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصناعة ، الخميس ، عن توقيعها عقد لإنشاء مدينة للبتروكيمياويات في البصرة تغطي حاجة العراق من كافة الصناعات البترو كيمياوية، مبينة ان انشاءها يستغرق من ثلاث الى خمسة أعوام.وقال المتحدث باسم الصناعة مرتضى الصافي لـ/ المعلومة / واطلعت عليه وكالة صدى، ان “وزارة الصناعة لديها معمل للبتروكيماويات في البصرة قيد التأهيل في

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