توتنهام يعبر عقبة برايتون في البوكسنج داي

2019/12/26 | 20:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح توتنهام البوكسينج داي بانتصار صعب على ضيفه برايتون، بعدما قلب تأخره بهدف لانتصار بهدفين لحساب الأسبوع التاسع عشر من البريميرليج.

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