جاسم محمد كاظم - الكسوف الشمسي . من وهم الخوف إلى متعة العلم

2019/12/26 | 20:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جاسم_محمد_كاظم حاول الإنسان منذ بدء حياته على الأرض البحث عن تفسيرات للظواهر المخيفة التي يراها تحيط بة مثل البرق والرعد والمطر والرياح وكسوف الشمس وخسوف القمر .وشكلت تلك الظاهرة المخيفة لهذا الإنسان العابد للظواهر الطبيعة فاخذ يقيم لها الطقوس والقرابين والصلوات الجماعية ولبس المسوح وذهب أكثر من ذلك بالاغتسال بالماء لطرح الذنوب التي ظنها في أول أمرة أنها تغضب تلك الأرواح المتسلطة التي تحرك الكون وكو......

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