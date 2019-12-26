سمير حنا خمورو - الرئيس برهم صالح يتحفظ على ترشيح العيداني رئيسا للوزراء ويلوح بالاستقالة

2019/12/26 | 20:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سمير_حنا_خمورو رفض رئيس الجمهورية برهم صالح تكليف مرشح كتلة "البناء" المدعومة من إيران، أسعد عبد الأمير العيداني لرئاسة الوزراء، مشيرا إلى أنه يفضل الاستقالة على تعيين شخص يرفضه المحتجون.وكانت كتلة البناء، التي تستحوذ على أكبر عدد من مقاعد البرلمان قد قدمت اسم أسعد عبد الأمير العيداني، كمرشحنا الاخير والوحيد وقالت للرئيس لن نقدم لك مرشحا اخر، وفهم صالح الرسالة جيدا، وبحسب الدستور فقد تحققت الكتلة الاكبر بم......

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