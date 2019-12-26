2019/12/26 | 20:15 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الخميس، 7 مواصفات قال انها يجب يجب أن تتوافر في رئيس الوزراء المقبل، مؤكداً أنه بخلاف هذه المواصفات، سنبقى ندور في دائرة الخلافات.وذكر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم يحدد 7 مواصفات لرئيس الوزراء المقبل ويؤكد: بخلافها سنبقى في دوامة المهاترات) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم يحدد 7 مواصفات لرئيس الوزراء المقبل ويؤكد: بخلافها سنبقى في دوامة المهاترات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).