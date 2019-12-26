مجلس الأمن الوطني: إلغاء التدقيق الأمني في المحافظات المحررة

2019/12/26 | 20:17 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]قرر مجلس الأمن الوطني، الخميس، إلغاء التدقيق الأمني في المحافظات المحررة .

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