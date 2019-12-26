الدفاع تعلن العثور على 40 عبوة ناسفة في جزيرة مكيشيفة

2019/12/26 | 20:17 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [صلاح الدين-اين] اعلنت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، العثور على 40 عبوة ناسفة في جزيرة مكيشيفة التابعة لصلاح الدين.

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