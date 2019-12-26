2019/12/26 | 20:17 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عضو بحقوق الانسان: التظاهرات تمتد لكركوك‬ احتجاجا على غياب العدالة‬ بالتعيينات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/26 | 20:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عضو بحقوق الانسان: التظاهرات تمتد لكركوك‬ احتجاجا على غياب العدالة‬ بالتعيينات) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عضو بحقوق الانسان: التظاهرات تمتد لكركوك‬ احتجاجا على غياب العدالة‬ بالتعيينات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).