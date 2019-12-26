شنكالي: يقترح إلابقاء على عادل عبدالمهدي بمنصبه حتى إجراء الانتخابات المبكرة.

2019/12/26 | 20:23 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقترح عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ماجد شنكالي، الخميس (26 كانون الأول 2019)، على القوى السياسية، إبقاء رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي بمنصبه حتى إجراء الانتخابات المبكرة.وقال شنكالي في تغريدة […]

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