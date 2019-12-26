بيان من اصحاب محلات شارع السناتر في كربلاء

2019/12/26 | 20:23 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نحن أصحاب محلات شارع السناتر نستنكر ما حدث يوم امس الاربعاء من اعتداء سافر على المحلات التجارية وترويع للاهالي من قبل عصابات ملثمة مجهولة الهوية وخارجة عن القانون، لا يمتون […]

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