خبر سار للغاية لاهالي الأطفال حديثي الولادة

2019/12/26 | 20:26 - المصدر: العهد نيوز

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من الأمور المؤلمة والصعبة على أهالي الأطفال حديثي الولادة الشعور بالحيرة عند محاولة فهم سبب بكاء أطفالهم ولمساعدة هؤلاء والأطباء أيضاً على فهم

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