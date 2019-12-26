داعش ينصب سيطرة وهمية ويعدم 6 مواطنين بين كركوك وتكريت

2019/12/26 | 20:26 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، ان عصابات داعش الارهابية نصبت سيطرة وهمية، وقامت باعدام 6 اشخاص بين كركوك وتكريت.

وقال المصدر لـ" الغد برس،" ان" داعش نصب سيطرة وهمية بالقرب من معمل الجص بين كركوك وتكريت، فيما قام باعدام عدد من المواطنين يقدر عددهم بــ 6 وفقا للحصيلة الاولية".

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