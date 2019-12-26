2019/12/26 | 20:26 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | مكتب السيد السيستاني: لن تكون للمرجعية الدينية يوم غد الجمعة خطبة تتناول الشأن السياسي

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