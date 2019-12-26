بالصورة: داعش ينصب سيطرة وهمية بين كركوك وتكريت ويعدم عدداً من المواطنين

2019/12/26 | 20:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - كركوك

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بأن تنظيم داعش نصب سيطرة وهمية بين كركوك وتكريت وقام بإعدام عدد من المواطنين.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "تنظيم داعش نصب، مساء اليوم الخميس، سيطرة وهمية بالقرب من معمل الجص بين كركوك وتكريت، وقام بإعدام عدد من المواطنين"، دون مزيد من التفاصيل.

صورة من اثار جريمة داعش

بغداد اليوم - كردستان

اعلنت قوات الدفاع الشعبي الجناح المسلح لحزب العمال الكردستاني، الخميس (26 كانون الأول 2019)، استمرار الاشتباكات مع الجيش التركي، لافتة الى انها نفذت عمليتين مؤخرا.

وقالت القوات في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المقاتل

بغداد اليوم - كربلاء

أكدت قيادة شرطة محافظة كربلاء، الخميس (26 كانون الأول 2019) أنها ستتعامل مع من يتظاهر خارج المكان المخصص للاحتجاجات معاملة المخرب والخارج عن القانون.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تم تحديد مكان التظاه

بغداد اليوم- نينوى

أعلنت هيأة الحشد الشعبي، الخميس (26 كانون الأول 2019)، وضع خطة لتأمين اختفالات المسيحيين بعيدي الميلاد ورأس السنة في محافظة نينوى.

وقال بيان للهيأة تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوات الحشد وضعت خطة لحماية احتفالات المسي

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