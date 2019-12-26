ماذا تقول المادة/٧٥ حسب الدستور العراقي الحالي بخصوص استقالة رئيس الجمهورية؟

2019/12/26 | 20:32 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏م/٧٥ اولا رئيس الجمهورية يقدم استقالته التحريرية لرئيس مجلس النواب وتعد نافذة بعد ٧ ايّام من تاريخ ايداعها للمجلس.‏م/٧٥ رابعا يحل رئيس مجلس النواب محل رئيس الجمهورية في حالة […]

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