2019/12/26 | 20:39 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي رفضه استقالة الرئيس العراقي برهم صالح، داعيا اياه الى سحبها والاستمرار بمسؤولياته الدستورية والوطنية....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ائتلاف النصر يرفض استقالة الرئيس العراقي..ماذا طلب منه؟) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ائتلاف النصر يرفض استقالة الرئيس العراقي..ماذا طلب منه؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).