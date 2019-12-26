2019/12/26 | 20:42 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاجأت الفنانة الأردنية ​ميس حمدان​ الجمهور بتقليدها لشخصية “الجوكر” الشهيرة، اذ انها وضعت المكياج الخاص بالشخصية ونشرت فيديو لها على صفحتها الخاصة، مشيرة الى ان هذا الفيلم عبّر عن مشاعرنا وأفكارنا في فترات من حياتنا.وعلّقت على الفيديو قائلة: “معظمنا شاف فيلم الجوكر وفي الي حبه و في الي كرهه بس اللي محدش اختلف عليه

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ميس حمدان تتحول الى “الجوكر” وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميس حمدان تتحول الى “الجوكر”) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميس حمدان تتحول الى “الجوكر”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).