2019/12/26 | 20:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصدر مسؤول في مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني اليوم الخميس ان خطبة يوم غد الجمعة لن تتناول الشأن السياسي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب السيستاني: خطبة الجمعة لن تتناول الشان السياسي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب السيستاني: خطبة الجمعة لن تتناول الشان السياسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).