الإعلام الأمني يوضح حادثة كركوك

2019/12/26 | 20:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أوضحت خلية الإعلام الأمني حادثة الهجوم الارهابي شمال محافظة كركوك مساء اليوم الخميس.

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