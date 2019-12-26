2019/12/26 | 20:52 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الزراعة صالح الحسني عن تصدير محصولي الرمان والباذنجان الى خارج البلاد لوفرتها محليا وبعد النجاحات التي حققتها الوزارة في توفير مختلف المحاصيل في الأسواق المحلية ودعم المنتج المحلي.وأكد الحسني في بيان تلقته وكالة صدى ان “الخطط الطموحة للوزارة حققت طفرات نوعية في الإنتاج الزراعي من خلال تحقيق الاكتفاء من محصول الحنطة والزيادات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الزراعة: تصدير الرمان والباذنجان لوفرتهما محلياً وكالة صدى الاعلام للانباء.

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