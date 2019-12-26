مقتل مدنيين بكمين لداعش على طريق تكريت- كركوك

2019/12/26 | 20:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قتل اكثر من شخص مساء الخميس بكمين لداعش بصلاح الدين.وابلغ مصدر شفق نيوز، أن عناصر لداعش نصبوا كميناً مساء اليوم لثلاث عجلات يستقلها مدنيون على طريق تكريت كركوك قرب معمل الجص ضمن محافظة صلاح الدين.واضاف ان الحادث اسفر عن مقتل اكثر من شخص وتضرر ثلاث سيارات.

من جهتها ذكرت خلية الاعلام الامني، ان مدنياً قتل وإصيب شخصان اخران بعد استهدافهم باطلاق نار مباشر عندما كانوا يستقلون عجلة نوع مارسيدس على طريق العلم كركوك.

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