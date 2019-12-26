2019/12/26 | 20:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

سقط آرسنال في فخ التعادل أمام مضيفه بورنموث بنتيجة 1 ـ 1 اليوم الخميس، في المباراة التي أقيمت على ملعب فيتنس فيرست، ضمن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (آرسنال يتعادل مع بورنموث في أولى مباريات أرتيتا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (آرسنال يتعادل مع بورنموث في أولى مباريات أرتيتا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).