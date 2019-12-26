2019/12/26 | 20:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى

افتتحت المديرية العامة لتربية محافظة نينوى اليوم الخميس، ١٠٠ مختبر علمي في مواد الكيمياء والفيزياء والحاسوب والإحياء، و٦٠ مكتبة مدرسية خلال العام الدراسي

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