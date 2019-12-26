ائتلاف الوطنية: على برهم صالح تشكيل وزارة مصغرة لمدة سنة بالتنسيق مع الامم المتحدة

2019/12/26 | 20:57 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاخباريةدعا ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي، الخميس، رئيس الجمهورية برهم صالح الى تشكيل وزارة مصغرة لمدة سنة بالتنسيق مع الامم المتحدة.وذكر بيان للائتلاف...

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