بالصور.. آرسنال يتعادل مع بورنموث في أولى مباريات

2019/12/26 | 20:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةسقط آرسنال في فخ التعادل أمام مضيفه بورنموث بهدف لمثله في اللقاء الذي اقيم اليوم الخميس، على ملعب فيتنس فيرست، ضمن الجولة الـ 19 من الدوري الإنكليزي الممتاز.افتتح بورنموث التسجيل أولًا عبر دان جوسلينغ في الدقيقة 35، وعادل بيير إيمريك أوباميانغ النتيجة بعدها في الدقيقة 63.وبتلك النتيجة رفع آرسنال رصيده إلى 24 نقطة في المركز العاشر، كما رفع بورنموث رصيده إلى 20 نقطة في المركز الـ15.

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