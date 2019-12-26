الصيادي لـ(دجلة): على رئيس الجمهورية تقديم استقالة تحريرية للبرلمان

2019/12/26 | 20:57 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب كاظم الصيادي، اليوم الخميس، أنه على رئيس الجمهورية تقديم استقالة تحريرية للبرلمان.وقال الصيادي في حديثه لـ(دجلة) إن الكتل السياسية اقترفت جريمة التوافق بعيدا...

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