2019/12/26 | 21:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلن وزير النقل عبدالله لعيبي، اليوم الخميس، موافقة مكتب رئيس الوزراء على تعيين عدد من خريجي هندسة الطائرات.

وقال مكتب لعيبي في بيان تلقت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل تعلن موافقة رئاسة الوزراء على تعيين عدد من خريجي هندسة الطائرات) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل تعلن موافقة رئاسة الوزراء على تعيين عدد من خريجي هندسة الطائرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).