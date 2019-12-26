نائب: برهم صالح يتعرض لضغوط كبيرة من طرفين .. الاصلاح والبناء ذهبا للتوافق المحاصصاتي

2019/12/26 | 21:28 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاخباريةاكد النائب في البرلمان كاظم الصيادي، اليوم الخميس، ان رئيس الجمهورية برهم صالح يتعرض لضغوط كبيرة من طرفين اثنين، مشيرا الى ان تحالفي الاصلاح والبناء...

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