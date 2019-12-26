"انتفاضة تشرين" اطاحت بحكومة وثلاثة مرشحين للرئاسة.. من القادم؟

2019/12/26 | 21:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ خاصمنذ اندلاع الاحتجاجات في العراق، مطلع تشرين الاول، أستمر سقف التظاهرات بالتصاعد، بالتزامن مع تصعيد في اساليب العنف الذي مارسته الحكومة، الذي ادى، بالنهاية، الى اقالة حكومة عادل عبد المهدي، في اول حكومة تسقطها التظاهرات في تأريخ الجمهورية العراقية.الاحتجاجات التي سُكبت خلالها دماء كثيرة، فضلا عن خطبة المرجعية الدينية، دفعت عبد المهدي في 29 تشريين الثاني الى اعتزامه تقديم استقالته الى البرلمان، قابلها الشارع الاحتجاجي بفرح كبير، وفور انتشار الخبر هتف متظاهرون يتواجدون في ساحة التحرير وسط بغداد، معبرين عن فرحهم بهذه الخطوة التي تأتي في إطار مطالب "إسقاط الحكومة" وتغيير القادة السياسيين.وبعد هذه الاحداث، استمرت اعتصامات بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، لمعرفة مصير ايامهم التي خاضوها في الساحات، وكيف ستعمل القوى السياسية مع هذا المتغير، وهذا الامر كان قريبا للواقعية، حيث استمرت اعمال العنف التي تطال المتظاهرين وبدأت تأخذ اشكالا متنوعة، حيث انطوت حادثة "القناص" لتحل محلها "القنابل الدخانية القاتلة" فضلا عن الاغتيالات والخطف والتهديد المستمر، لغاية اعداد هذا التقرير.لم يدُر في اجندة وحسابات الكتل السياسية المتحكمة بالمشهد السياسي، ان تصل الامور الى اعلان المتظاهرين عن رفض بدلاء عبد المهدي، وكانت توقعاتهم ان طرح اسم اي مرشح في هذا التوقيت سينهي الاحتجاجات ويفرض على المحتجين العودة الى منازلهم، فيما رد المتظاهرون على بدلاء عبد المهدي، برفع لافتة لاي مرشح يتم تداول اسمه، يكتب عليها عبارة "مرفوض من قبل الشعب".وبالتزامن مع الجدل الذي استمر طويلا حول "الكتلة الاكبر" بين البناء وسائرون ورئاسة الجمهورية والقضاء، ذهبت كتلة البناء باول مرشحيها الى برهم صالح، وطالبته بتكليفه، وسرعان ما تم رفضه من قبل المتظاهرين، فكان محمد شياع السوداني، والذي شغل مناصب عديدة، هو ضحية البناء الاول، وكان التخلي عنه سريعا، وهذا الامر زاد من اصرار المتظاهرين للتمسك بمطالبهم، في اختيار رئيس حكومة بعيد عن الاحزاب ولم يشغل مناصب في الدولة.استمر تحالف البناء بالضغط على رئيس الجمهورية بتقديم مرشحين لقيادة الحكومة، فجاء ضحيتهم الثانية وزير التعليم العالي في حكومة عبد المهدي المستقيلة، قصي السهيل، اذ انتشرت لافتات رفضه ومسيرات الرفض في عموم ساحات التظاهرات.لم يتعض تحالف البناء من اسقاط كابينة حكومية ومرشحين اثنين لرئاسة الحكومة، والذهاب الى خيار يتناسب مع ما طرحته التظاهرات والمرجعية الدينية، وفي الوقت الذي يتحدثون في ماكناتهم الاعلامية عن قبول مطالب المتظاهرين وتأييد ما تقوله المرجعية في خطب الجمعة، لم يسقط مرشحهم الثالث، محافظ البصرة اسعد العيداني فحسب، بل ادى ذلك الى تفاقم الوضع، وصولا الى رفضه من قبل رئيس الجمهورية وتقديم استقالته للبرلمان والتحليق عاليا الى منزل الاهل في محافظة السليمانية.ومع هذا الحراك الطويل والمحموم، طرح الاعلام العديد من الاسماء الاخرى لشغل المنصب، وكانت المعطيات في التفاعل معها متباينة، وتعلن ارقام نسبية بين حجم المقبولية والرفض، لا كما حصل مع مرشحي تحالف البناء الذين واجهوا الرفض القاطع، ويبقى سؤال "تشرين" المستمر، من هو رابع المرشحين الذي يعيد برهم صالح الى قصر السلام، ويعيد المتظاهرين الى حياتهم الطبيعية؟.

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