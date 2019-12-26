تقرير عراقي يكشف أرقاماً “صادمة” لنتائج تنفيذ الموازنة العامة

2019/12/26 | 21:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير صدر مؤخرا من قبل ديوان الرقابة المالية العراقية عن فشل رافق أداء الكثير من مؤسسات الدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.وأوضح التقرير، الذي تابعه برنامج “شنو رأيك” في راديو سوا، أن أغلب مؤسسات الدولة من وزارات ومحافظات لم تتمكن من إنفاق الأموال المخصصة للمشاريع وتطوير المؤسسات العامة.التقرير الذي حمل […]

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