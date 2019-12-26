لهذا السبب.. المنتخب الاولمبي العراقي يرجئ سفره الى تايلند خمسة ايام

2019/12/26 | 21:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-خاص

كشف مصدر من داخل وفد المنتخب الاولمبي العراقي الذي يعسكر حاليا في الامارات، الخميس (26 كانون الاول 2016) عن ارجاء سفر الفريق من يوم غد الجمعة الى الاربعاء المقبل.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الوفد اتخذ قرارا بإعادة اللاعبين السبعة موضع الخلاف بينه وبين الاتحاد وبذلك لا بد من التعويض وصولا الى القائمة الرسمية".

وأضاف: "لذا فإن دعوات للاعبين جدد سيكشف عنها المدرب من أجل تعويض اللاعبين العائدين".

يُشار الى منتخب العراق الأولمبي، يعسكر حاليا في الشارقة الاماراتية وخسر خلال المعسكر الاستعدادي لنهائيات آسيا مرتين امام نظيره الاوزبكي، 2-4 و1-3، قبل المغادرة إلى تايلند والمشاركة بالنهائيات ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم بجانبه منتخبات تايلند وأستراليا والبحرين.

بغداد اليوم-خاص

كشف مصدر من داخل وفد المنتخب الاولمبي العراقي اليوم الخميس (26 كانون الاول 2019) فريق المنتخب، سيشارك في النهائيات بقائمة ناقصة في أُعيد 7 لاعبين بحسب طلب الاتحاد.





وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم) ان "القائمة الموجودة

بغداد اليوم-متابعة

أعربت جماهير برشلونة عن اعتراضها على الصفقة التي يخطط لها النادي بالتعاقد مع البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان والذي يرغب بشدة للعودة إلى ملعب الكامب نو.

وكان نيمار قريباً من العودة إلى برشلونة في الصيف الماضي بعد أن رحل

بغداد اليوم - خاص

أكد الناطق الرسمي لاتحاد الكرة كامل زغير، الخميس، ان اتحاده لايعلم بالكيفية التي تم الحاق اللاعبين المضروبة جوازاتهم بمعسكر المنتخب الاولمبي في الشارقة الاماراتية استعدادا للنهائيات الاسيوية في تايلند.

وقال زغير في ح

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