أبو الغيط يبحث في مسقط الأوضاع في العالم العربي

2019/12/26 | 21:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجه الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إلى سلطنة عمان اليوم الخميس، حيث التقى وزير خارجية السلطنة، يوسف بن علوي، لبحث آخر مستجدات ال...

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