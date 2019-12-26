امين يونس - أذكى إمرأة

2019/12/26 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #امين_يونس * ..طائرة في الجو اُصيبتْ بِعَطلٍ جدّي ، ومُتوَقع أن تسقط خلال نصف ساعة ، وكان فيها خمسة مظلات أي بَرَشوتات للقفز والنجاة .وكان من ضمن الركاب خمسة مسؤولين كِبار وتلميذة في العاشرة من عمرها .تقدمَ " نوري المالكي " وإرتدى مظلة قائلاً : طبعاً كما تعرفون أنا مُختار العصر وصاحب الكثير من الإنجازات مثل مأثرتَي سبايكر و الموصل على سبيل المثال لا الحصر، والشعب يحتاجني ولا يجب أن أموت .ثم قفز .ثم جاءت......

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