رياض حسن محرم - دور إعلام السلطة فى تشويه رموز ثورة يناير 2011

2019/12/26 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رياض_حسن_محرم بعد مرور ما يقرب من 9 سنوات على ثورة المصريين فى 2011 ضد الإستبداد والتفاوت الطبقى وزواج السلطة مع رأس المال الطفيلى فإن الأوضاع السياسية والحريات تنحدر بشدة نحو الأسوأ، بينما حاكم مصر يردد طول الوقت أنه لم يزل غير راض عن دور الإعلام فى تأييد خطواته المباركة، ويعلنها صراحة أن جمال عبد الناصر كان محظوظا باعلامه الذى كان يهلل لجميع خطواته، فى الوقت الذى تم فيه تصفية الإعلام المستقل واعتقال عشرات الص......

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