ترامب يغرد للإرهابيين في إدلب

2019/12/26 | 21:59 - المصدر: العهد نيوز

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دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، موسكو ودمشق وطهران إلى وقف عملية إدلب شمال غرب سوريا التي تؤوي أكثر من 3 ملايين

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