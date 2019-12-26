انتحار زوج سابق لأميرة نرويجية في عيد الميلاد

2019/12/26 | 21:59 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة/ الغد برس:

اعلنت أسرة الأمير والكاتب النرويجي آري بيهن، الزوج السابق للأميرة مارثا لويس، أنه توفي منتحرا نهار عيد الميلاد، وفق إعلام محلي.

وقال المتحدث باسم الأسرة غاير هاكونسند، الخميس، في بيان: ”ببالغ الحزن في قلوبنا، يعلن أكثر المقربين من عائلة بيهن أن آري قتل نفسه“، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة النرويجية ”إن آر كيه“.

وأضاف المتحدث في البيان: ”نطلب احترام خصوصيتنا في الأوقات المقبلة“، دون توضيح كيفية الانتحار أو دوافعه.

ونعى ملك النرويج هارالد الخامس وعقيلته الملكة سونيا، آري، في بيان قالا فيه: ”آري كان جزءا مهما من أسرتنا على مدى سنوات عديدة، ونحمل ذكريات دافئة عنه“.

وأضافا: ”نحن ممتنون لأننا عرفناه، وحزينون لأن أحفادنا فقدوا والدهم المحبوب، ونعزي والديه وأشقاءه الذين خسروا ابنهم وشقيقهم“.

واقترن آري بيهن (47 عاما) بالأميرة مارثا عام 2000، وانفصلا بعد 14 عاما من الحياة المشتركة، ولديهما ثلاثة أبناء.

وتأتي الأميرة مارثا لويز في المرتبة الرابعة للتاج النرويجي، بعد شقيقها ونجليه، فيما يشتهر آري بيهن بأنه مؤلف للعديد من الروايات والمسرحيات والقصص القصيرة.

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